Stanowcze słowa Andrzeja Dudy: Mówię "nie" złodziejstwu

Prezydent podkreślił, że Polsce potrzebna jest spokojna i rozważna polityka, która służy "zwykłym obywatelom, a nie elitom". – Nie oszukujmy się, jeżeli politycy PO dojdą do władzy, będą likwidowali świadczenia społeczne, które zostały w ciągu ostatnich lat ustanowione – mówił Andrzej Duda.

Podczas spotkania prezydent obiecał, że nadal będę "stał na straży polskich spraw". – Chcę budować drogi i mosty, nie chcę awantur, które niszczą dobrą dla państwa politykę – przekonywał.

"Będzie zbudowany kanał przez Mierzeję Wiślaną"

Podczas spotkania z wyborcami prezydent odniósł się do dwóch wielkich inwestycji CPK oraz przekopu Mierzei Wiślanej. Andrzej Duda zapewnił, że oba projekty zostaną sfinalizowane.

– Duże inwestycje i wielkie inwestycje w Polsce będą kontynuowane, bo one przynoszą i przyniosą w przyszłości miejsca pracy. Wbrew Rosji i wbrew niektórym środowiskom w Polsce będzie zbudowany kanał przez Mierzeję Wiślaną, bo to także jest element wolności, żebyśmy mogli wpływać na nasze wody terytorialne i żebyśmy nie musieli o to pytać Rosjan, czy nam wolno, czy nie, wpływać na wody Zalewu Wiślanego z Zatoki Gdańskiej i z Morza Bałtyckiego” – mówił w Solcu Kujawski prezydent Andrzej Duda.

Prezydent w dalszej części swojego wystąpienia przekonywał, że CPK rozwinie nasze państwo. – Są eksperci, którzy twierdzą, że to będzie nawet 3% naszego PKB – to co on będzie generował, ten ruch gospodarczy, ruch handlowy, wszystkie przedsiębiorstwa, które wokół wyrosną, pieniądze, które zostaną tam zainwestowane, te wszystkie połączenia komunikacyjne – 1800 km linii kolejowych, nowe drogi, które powstaną. To wszystko będzie zastrzyk inwestycyjny i gospodarczy dla naszego kraju” – mówił w Solcu Kujawski prezydent Duda.

Prezydent podkreślił, że każdy, kto mówi, że nie należy budować CPK jest nie tylko przeciw Polsce, ale również przeciwko Unii Europejskiej. – Unia przygotowała za 750 mld euro plan inwestycyjny i my się w ten plan wpisujemy – podkreślał.