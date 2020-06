Wirus sukcesu

Znaczna część prawicowych komentatorów, a także opinii publicznej sceptycznie podchodzi do istnienia choroby COVID-19 wywoływanej przez wirusa SARS-CoV-2, uznając ją za kreację medialną lub za niegroźną odmianę grypy. Puste oddziały zakaźne i szpitale, to, że większość z nas nie zna osobiście nikogo chorego czy zmarłego z powodu koronawirusa, skłania wielu do wniosku, że jest on niegroźny lub wręcz wirtualny. Oczywiście rozumując w ten sam sposób, zdyskredytować by można zagrożenie płynące od dowolnej, obiektywnie rzecz biorąc najbardziej nawet zabójczej choroby, o ile jej rozprzestrzenianie zostałoby z powodzeniem ograniczone.