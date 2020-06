Prezydent zaapelował do Grodzkiego. Marszałek odpowiada

Dziennik przypomina, że ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda zapowiedział uruchomienie bonu turystycznego w wysokości 500 zł na każde dziecko na potrzeby wypoczynku krajowego. Bon w formie elektronicznej będzie można wykorzystać do 2021 roku.

– Te pieniądze będą tak emitowane, jak 500 plus. Rodziny będą otrzymywały bon turystyczny na dziecko, to będzie 500 złotych na każde dziecko w rodzinie do wykorzystania na potrzeby wypoczynku turystycznego – mówił w sobotę w Stalowej Woli Andrzej Duda.

Prezydent rozmawiał na ten temat z marszałek Elżbietą Witek, która obiecała, że uczyni wszystko, co w jej mocy, aby Sejm jeszcze przed wakacjami przyjął ustawę o bonie turystycznym.

Andrzej Duda zwrócił się również do Senatu, aby ten nie zwlekał do ostatniej chwili (izba ma 30 dni na zajęcie się ustawą uchwaloną przez Sejm) tylko zaczął procedowanie jak najszybciej. Na apel prezydenta zareagował marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

– Senat nie będzie wpisywał się w obietnice wyborcze prezydenta Andrzeja Dudy ani żadnego innego kandydat – oświadczył Grodzki, którego cytuje "GPC".