Premier: Wracamy do normalności

W rozmowie z Radiem Katowice premier Mateusz Morawiecki mówił o badaniach przesiewowych prowadzonych wśród górników.

– Chcemy w sposób uporządkowany przebadać osoby pracujące w sektorze wydobywczym, w górnictwie. W taki sposób został ułożony harmonogram badań, żeby móc przeprowadzić to w najbliższych dwóch, trzech, czterech tygodniach – podkreślał premier. – Wiadomo, że charakter pracy w kopalniach – zjazd szolą, korytarze, w niektórych miejscach klimatyzacja, zdaniem epidemiologów niestety sprzyja rozprzestrzenianiu się koronawirusa – dodawał.

Jak zaznaczył szef rządu, żaden z górników nie zmarł. –To mnie bardzo cieszy, bo oznacza, że postępujemy w sposób odpowiedzialny, prewencyjny, że liczba łóżek i respiratorów to duży zapas wobec tych zagrożeń epidemicznych i zdrowotnych, które tutaj występują – zaznaczał.

– Zgadzam się w pełni ze związkowcami, technologami, specjalistami, że wszelkie prace utrzymaniowe, technologiczne i techniczne, które są niezbędne, muszą być cały czas prowadzone – mówił premier.

Jak zapewniał dzięki dużej ilości testów prowadzonych na Śląsku, górnicy będą mogli szybciej wrócić do pracy. – Liczba testów przeprowadzonych tutaj na Śląsku przekroczyła 170 tys. Bardzo duże, masowe testowanie, które ma doprowadzić do tego, że górnicy będą mogli jak najszybciej wrócić do pracy – stwierdził.

Zwrócił uwagę również na to, że by nie stygmatyzować mieszkańców Śląska i docenił ich za odpowiedzialne zachowanie.

– Nie należy używać takiego języka, który by wskazywał na to, że mieszkańcy Górnego Śląska za cokolwiek tutaj odpowiadają. Ślązacy zachowują się wyjątkowo odpowiedzialnie i dzięki temu ta trudna sytuacja zostanie szybciej opanowana – mówił premier Morawiecki.

"Wracamy do normalności"

– Na szczęście nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie, sytuacja powoli się stabilizuje, normalizuje. Wracamy do normalności – mówił premier w Radiu Katowice.

Odniósł się też do nadchodzącej drugiej fali epidemii.

– Wszyscy epidemiolodzy przestrzegają przed jesienią, zimą, bo ten wirus zachowuje się podobnie jak wirus grypy. Wiemy kiedy atakuje i musimy być gotowi na takie ataki, ale jesteśmy też o wiele bogatsi o ogromne doświadczenia tej 1 fazy – stwierdził. – Jestem przekonany, że na ewentualną drugą falę nie tylko będziemy lepiej przygotowani, ale też, że całe społeczeństwo polskie zareaguje zdroworozsądkowo i w odpowiedni sposób – podkreślił.

