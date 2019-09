Musical "Przerwana Cisza" oczarował publiczność Warszawskiej Opery Kameralnej

Jeden z najbardziej utytułowanych polskich kompozytorów współczesnych napisał muzykę do dzieła jednocześnie bardzo offowego, a z drugiej strony mającego potencjał do przedarcia się przez zasłonę dzielącą musical od szerokiego dyskursu społecznego. Sztuka powstała w końcu jako pokłosie doświadczeń prof. Henryka Skarżyńskiego, dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w podwarszawskich Kajetanach. Co wspólnego ma centrum leczenia chorób słuchu z musicalem – autor scenariusza i libretta przez wiele lat leczył osoby z ciężkimi dolegliwościami skutkującymi utratą słuchu, aż w końcu postanowił napisać swoisty apel społeczny związany z tym problemem. Tak powstał pomysł musicalu Przerwana cisza. Jak już wspomniano muzykę skomponował Krzesimir Dębski, a Alicja Węgorzewska Whiskerd, Dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej, która podjęła się produkcji prapremiery, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodzimych odbiorców, zaprosiła do wyreżyserowania spektaklu Michała Znanieckiego.

Dzięki temu realizacja będąca prawykonaniem zyskała znamienite grono realizatorów. Ich pracę dopełniły choreografie Tobiasza Sebastiana Berga, oprawa scenograficzna zaprojektowana przez Karolinę Jacewicz oraz kostiumy Anny Zwiefki.

Czego można spodziewać się po musicalu opowiadającym o trudnościach, z jakimi mierzą się osoby z zaburzeniami słuchu?

Przede wszystkim świeżości – ewidentnie w oczy rzuca się autorskie libretto człowieka niezmanierowanego dotychczas sceną artystyczną; naturalistyczny obraz przedstawiony z punktu widzenia profesora medycyny stanowi zdecydowanie ciekawą odmianę dla widzów. Ciekawym doświadczeniem zdaje się również być sama przestrzeń wybrana do realizacji tego przedsięwzięcia przez Warszawską Operę Kameralną – Basen Artystyczny to w końcu miejsce o niecodziennych właściwościach przestrzeni, która to przestrzeń zagospodarowana została w nowoczesny, zakomponowany z dużym wyczuciem sposób. Nie brak również bogatej i sugestywnej warstwy multimedialnej. Te komponenty dopełnia muzyka Krzesimira Dębskiego, która jak często bywa w jego przypadku cechuje się niezwykłą uniwersalnością, będąc w stanie zadowolić tak tych wyrafinowanych melomanów, jak i tych, którzy z tzw. Muzyką klasycznąnie spotykają się na co dzień.

Ukoronowaniem kształtu dzieła jest jego reżyseria. Michał Znaniecki podszedł do tego trudnego tematu z dużym poszanowaniem, a jednocześnie wykroczył poza schematyczne myślenie o „osobach izolowanych społecznie z przyczyn zdrowotnych”. Poskutkowało to feerią silnych bodźców dostarczonych publiczności, przez co Przerwana cisza nabiera charakteru manifestu przeciw społecznemu piętnowaniu osób różniących się na pozór od ogółu społeczeństwa.

W musicalu występują m.in.: Ewa Szykulska, Anna Jurksztowicz i Maciej Miecznikowski.

Musical wystawiany jeszcze w dniach 27 i 29 września oraz 17,18,19 listopada na Nowej Scenie Warszawskiej Opery Kameralnej – Basen Artystyczny przy ul. Marii Konopnickiej 6 w Warszawie.

Bilety do nabycia: Repertuar