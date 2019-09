Ziemkiewicz: Szczerość Pawła Kukiza mnie powala

W nowym odcinku "Polski na serio" dziennikarz żartował, że "Konfederacja jest największym zagrożeniem dla systemu, dlatego system zwalczą ją nie przebierając w środkach".

– Konfederacja wygra, bo w najbliższą sobotę w Warszawie organizuje taki event, który się nazywa "Narodowy marsz różańcowy". Będą przepraszać Matkę Boską za profanacje w czasie marszów równości – mówił Ziemkiewicz.

"Próbuję poważnie"

– Usiłuję zaprosić państwa na to wydarzenie poważnie, z kamienną twarzą, a oni i tak potem będą obrażeni, ponieważ generalnie strategia wyborcza Konfederacji polega na tym, że jest obrażona – przekonywał publicysta "Do Rzeczy".

– Jak ich zaproszą, to są obrażeni, że ich zaprosili nie do takiego programu, do jakiego oni by chcieli. Jak o nich nie mówią, to są obrażeni, że nikt nie mówi. Jak się o nich powie, to też są obrażeni, że się mówi nie to, co oni by chcieli. Tak czy owak cały ten system chce zniszczyć Konfederację, ponieważ to jest jedyne prawdziwe zagrożenie i jedyna prawdziwa alternatywa dla PiS i PO, które jak wiadomo są jednym i tym samym – mówił Ziemkiewicz.

Wywiad z Kukizem

Dziennikarz nawiązał też do ruchu Pawła Kukiza, przyznając, że pokładał w nim pewne nadzieje. – Szczerość Kukiza mnie czasami powala. On udzielił takiego wywiadu, gdzie tłumaczył, dlaczego miał 20 parę procent poparcia i wprowadził 40 paru ludzi do Sejmu, a teraz jest dupa blada, musiał się przykleić do PSL, choć ja uważam, że wcale nie musiał – ocenił Ziemkiewicz.

– I co powiedział Kukiz? Że ludzie na nie głosowali nieświadomie, bo widzieli w nim gwiazdora rockowego i nie patrzyli na jego program. A jak potem go zobaczyli, to przestali popierać. Dla mnie to jest cudowne po prostu – śmiał się Ziemkiewicz.

