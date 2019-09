"Rz": Szykują drogocenny łańcuch dla Andrzeja Dudy

Gazeta pisze, że chodzi o złoty łańcuch Orderu Orła Białego, królewskie insygnium oficjalnie zwane w okresie międzywojennym "klejnotem Rzeczypospolitej". Ostatni raz nosił go prawdopodobnie prezydent II RP Ignacy Mościcki.

Według "Rz" wkrótce taki łańcuch może trafić na ramiona Andrzeja Dudy. W środę w senackiej komisji praw człowieka, praworządności i petycji przeszedł wniosek o podjęcie prac nad nowelizacją ustawy o orderach i odznaczeniach po to, by go przywrócić.

Dziennik zwraca uwagę, że nie jest to pierwsza próba przywrócenia tego łańcucha głowie państwa, bo już w 1992 r. Senat proponował taką poprawkę, ale przepadła ona jednym głosem. Tym razem, jak podkreśla "Rz", prace są błyskawiczne.

Kancelaria Prezydenta Andrzeja Dudy popiera tę inicjatywę i jest za przywróceniem łańcucha – czytamy w gazecie.