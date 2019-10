Pogrzeb Kornela Morawieckiego. Są pierwsze ustalenia

Pierwsze szczegóły dotyczące pogrzebu Kornela Morawieckiego przedstawił we wtorek Michał Dworczyk. Szef KPRM był gościem programu "Tłit" w telewizji WP.

– Pan premier był bardzo związany ze swoim tatą. Przez te najbliższe dni w sposób oczywisty będzie wyłączony z kampanii. Teraz będziemy przygotowywać się do uroczystości pogrzebowych – tłumaczył Dworczyk, dodając, że pogrzeb Kornela Morawieckiego będzie miał charakter państwowy.

Dopytywany o miejsce pochówku szef kancelarii premiera powiedział, że będą to Powązki Wojskowe w Warszawie. Zaznaczył, że decyzja co do daty i godziny zapadnie w najbliższym czasie. Organizacją uroczystości zajmuje się KPRM.

Kornel Morawiecki zmarł w poniedziałek w wieku 78 lat. Był założycielem Solidarności Walczącej, legendą opozycji w czasach PRL i marszałkiem seniorem Sejmu. Kilka dni temu prezydent Andrzej Duda nadał mu Order Orła Białego. Polityk przegrał walkę z rakiem.

– To jedna z ostatnich takich postaci, która w tak bezkompromisowy sposób walczyła o to, żeby Polska była w pełni niepodległym, suwerennym i demokratycznym krajem – mówił o Kornelu Morawieckim Dworczyk.

