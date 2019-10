Jest koncepcja nowego województwa. To pomysł posła PiS

Kraków składa pozew przeciwko rządowi. Domaga się 46 mln złotych

– Kolejne rządy, obojętnie jakiej opcji by nie były traktują samorządy jako takie miejsce, na którym można zarobić. Zlecają nam pewne zadania do wykonywania, które są zadaniami rządowymi (..) i nie gwarantują za to pełnego wynagrodzenia...