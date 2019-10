Biedna rodzina z iPhone'm w spocie KO. Jest tłumaczenie

Chodzi o ostatni spot KO, w którym występuje rodzina narzekająca na rząd PiS. Internauci wychwycili, że na stole leży nowy iPhone.

– Jeżeli dla kogoś symbolem luksusu po czterech podobno świetnych latach rządów PiS-u ma być iPhone, no to widać mentalność tych, którzy to komentują. Ja mam wielki szacunek do Jarosława Kaczyńskiego za to, że w jego spocie wystąpiła modelka Playboy'a – powiedział w telewizji WP Borys Budka.

Zdaniem posła, "jeśli ktoś widzi drzazgę u innych, a nie widzi belki w swoim oku, to może mieć taką rzeczywistość". – Obojętnie czego byśmy nie zrobili, to zawsze druga strona może powiedzieć, że jest źle. Wykorzystujemy prosty przekaz – tłumaczył.

– Staramy się robić, co w naszej mocy, żeby w zderzeniu z wszechwładnym państwem PiS-u, mieć równe szanse w kampanii wyborczej – stwierdził Budka i dodał, że telewizja publiczna transmituje na żywo konwencje PiS. – Gdzie tu są normalne szanse? – pytał.