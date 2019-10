Minister rolnictwa został nagrany. Padają mocne słowa

Ujawniona taśma to zapis rozmowy ministra Ardanowskiego z dyrektorami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szef resortu mocno zrugał podwładnych, dając im do zrozumienia, że ARiMR nie działa właściwie.

– Jeżeli jest problem interpretowania przepisów, na co wolno, a na co nie wolno, co jest kosztem kwalifikowanym, a co nie jest, to obowiązuje was interpretacja Ministerstwa Rolnictwa, a nie wasza, żadnych waszych prawników. To minister bierze na siebie odpowiedzialność za interpretację prawa, dając wam w ten sposób parasol ochronny – mówił Ardanowski.

– Co Komisja (Europejska – red.) może? Podać nas do Trybunału, będziemy kilka lat się procesować i nawet jeżeli po kilku latach uznamy, że nie mieliśmy racji, to oddamy jakieś pieniędzy, ale przez te ileś lat to dobro, które uczyniliśmy, działa. I nie waszą rolą jest interpretowanie przepisów zawsze tak, żeby udowodnić, że rolnik czy beneficjent nie ma racji – grzmiał minister.

I dodał: – My jesteśmy realnie na etapie zagrożenia utraty pieniędzy unijnych.

W ocenie Ardanowskiego rekomendowane przez PiS osoby obecnie zarządzające ARiMR powinny być "sprawniejsze" od poprzedników. Zaznaczył tez, że "nieudolnym nie pomoże miejscowy poseł".

– Instytucja niesprawna, która nie jest w stanie szybko realizować oczekiwań rolników, jest instytucją chorą i trzeba zastanowić się nad jej istnieniem – oświadczył minister.