Kuźniar cytuje Neumanna z taśm. Zobacz reakcję Sienkiewicza

W piątek TVP Info opublikowało nagranie rozmowy lokalnego działacza Platformy Obywatelskiej ze Sławomirem Nuemannem. Taśma pochodzi z końca 2017 r.

W programie "Onet Rano" prowadzący Jarosław Kuźniar zaczął czytać słowa Neumanna Bartłomiejowi Sienkiewiczowi. Dziennikarz przytoczył m.in. fragment o "poj**ach w Tczewie" i że "KOD jest niczym".

– Co pan chce powiedzieć? Ruszyła fabryka taśm PiS-owska? Ta fabryka naprawdę nigdy nie przestała pracować – stwierdził Sienkiewicz, były minister w rządzie Donalda Tuska, który w 2014 r. również został nagrany.

– Moje nadzieje na wygraną 13 października przez opozycję wzrastają. Jeśli PiS nie potrafi niczego powiedzieć, niż wrzucić kolejne taśmy to doskonale – powiedział były szef MSW, dodając, że nie wie skąd jest ta taśma i czy nagranie jest autentyczne.

– Wysypujcie ile chcecie taśm. Jeśli uważacie, że dobro Polski to jest przede wszystkim taśma, to zróbcie hasło "taśma dla każdego". Jest to pomysł – przekonywał Sienkiewicz, kandydat Koalicji Obywatelskiej w nadchodzących wyborach.

