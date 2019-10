Błaszczak: To jest pogarda Platformy wobec zwykłych ludzi

W piątek TVP Info opublikowało nagranie rozmowy lokalnego działacza Platformy Obywatelskiej ze Sławomirem Nuemannem, szefem klubu PO. Taśma pochodzi z końca 2017 r.

Na nagraniu Neumann stwierdza m.in.: – Rzygam tym Tczewem, słowo daję. Nie chcę się nim zajmować, bo tam są same p***by. W innym fragmencie rozmowy polityk PO mówi, że "KOD jest niczym", a Paweł Adamowicz mógłby być "wyprowadzony w kajdankach".

– To jest kolejny przykład tego, z jaką pogardą traktują zwykłych ludzi politycy Platformy Obywatelskiej – powiedział o nagraniu z Neumannem szef MON Mariusz Błaszczak. Tłumaczył, że polityk to misja, a tu "mamy do czynienia z ludźmi, którzy świetnie się bawią i którzy pogardzają zamiast reprezentować ludzi, zamiast ludziom służyć".

– To już nie pierwszy raz, pamiętamy taką serię ówczesnych ministrów z rządu koalicji PO–PSL, którzy właśnie z równą pogardą odnosili się do ludzi. To jest ta seria nagrań z restauracji Sowa i Przyjaciele – mówił minister, przypominając aferę podsłuchową.

– Widać, że oni tacy są, że to, co można było usłyszeć z taśm prawdy, to się potwierdza. Kolejny przykład takiego właśnie zachowania – przekonywał na antenie radiowej Jedynki Błaszczak.

