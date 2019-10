Para książęca pozywa kolejne tabloidy. Zarzuty są poważne

Brytyjski książę Harry złożył pozwy sądowe przeciwko właścicielom tabloidów "The Sun" i "Daily Mirror", zarzucając im hakowanie telefonów i pozyskiwanie wiadomości głosowych. To kolejny już pozew książęcej pary, która we wtorek oskarżyła tabloid "Mail on Sunday" o publikację prywatnego listu księżnej Sussex.

Tym razem pozew został złożony przez prawników z firmy Clintons, która słynie z wielu wygranych spraw związanych z hakowaniem telefonów. Rzecznik pary książęcej poinformowała, że mogło dojść do nielegalnego przechwycenia wiadomości z poczty głosowej.

Jak donosi "Guardian", pozew może dotyczyć także wydarzeń sprzed lat. Rodzina królewska kilkukrotnie padała ofiarą podsłuchów, a po raz pierwszy informowano o tym już w 2000 roku.