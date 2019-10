"Rzeczpospolita": 500 plus na zakręcie

Gazeta informuje, że w ubiegłym roku zaczęły się wyczerpywać pozytywne skutki programu 500 plus. Dzieci urodziło się mniej, a poziom skrajnego ubóstwa wzrósł.

O ile w 2016 i 2017 roku rzeczywiście przybywało urodzeń, to już w 2018 roku urodziło się 388 tys. dzieci, czyli o 14 tys. mniej niż w roku ubiegłym. Spadł też współczynnik dzietności – czytamy.

Dziennik zwraca również uwagę na problem skrajnego ubóstwa, który w 2018 roku po raz pierwszy od wprowadzenia programu 500 plus wzrósł i to o aż o 1,1 pkt proc. (do 5,4 proc.).

"Rzeczpospolita" podkreśla, że wszystkie te informacje znajdują się w sprawozdaniu z realizacji programu 500 plus, które rząd właśnie przesłał do Sejmu.

Przypomnijmy, że świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie przysługuje każdemu dziecku do 18. roku życia, bez względu na dochód w rodzinie. To najważniejszy program społeczny PiS, wprowadzony za rządów Beaty Szydło.