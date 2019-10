Jarosław Wałęsa krytykuje ojca za słowa o Kornelu Morawieckim

W niedzielę Lech Wałęsa wystąpił na konwencji Koalicji Obywatelskiej w Warszawie. Z jego ust padły haniebne słowa o Kornelu Morawieckim, który w ubiegłym tygodniu zmarł.

– Środek stanu wojennego, atakują nas z każdej strony. A on sobie, kozak, Solidarność Walczącą zakłada! Co to jest proszę państwa? To jest zdrada! Zdrajca – powiedział były prezydent.

Jarosław Wałęsa tłumaczył w rozmowie z WP, że "to nie był moment na takie słowa". – Mój ojciec ma takie opinie na temat przeszłości, inni mają odmienne, ale to nie był dobry moment na udowadnianie tego, kto miał rację, a kto nie. To nie ten czas – stwierdził.

Syn Lecha Wałęsy oświadczył, że rozmawiał z ojcem przed konwencją, ale ten go nie posłuchał. – Prosiłem, żeby ojciec dał pozytywny przekaz, ale poszło to niestety w zupełnie inną stronę. Rozmawialiśmy przed jego wystąpieniem, że to ostatni tydzień przed wyborami – powiedział.

Pytany o słowa krytyki, jakie z ust Lecha Wałęsy padły podczas konwencji pod adresem KO, polityk tłumaczył, że jego ojciec jest "skrajnie praktyczną osobą". – Uważa, że pewne rzeczy trzeba zrobić albo coś powiedzieć niż milczeć – ocenił.

