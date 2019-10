Tusk o wyborach: Gdyby tak Pan Bóg dał zwycięstwo

Tusk powiedział dziennikarzom, że decyzja o wystawieniu Kidawy-Błońskiej jako kandydatkę KO na premiera to "jedna z lepszych decyzji w ostatnich latach".

– To jest kwestia tego, kto może dać ludziom nadzieje na coś lepszego i dlatego traktuje to w kategoriach nie tylko czystej polityki, ale też czegoś o wiele bardziej ludzkiego. Uważam, że to jest bardzo dobra decyzja – oświadczył szef RE.

– Znam panią marszałek dobrze i jak ona się zdecydowała wziąć sprawy w swoje ręce, to znaczy, że je wzięła i że gdyby tak wyborcy i Pan Bóg dał, i doszłoby do zwycięstwa, i gdyby pani marszałek została premierem, to nie byłaby premierem malowanym i nie potrzebowałaby za plecami żadnego prowadzącego – przekonywał Tusk.

Kidawę-Błońską jako kandydatkę Koalicji Obywatelskiej na premiera wyznaczył na początku września Grzegorz Schetyna. Kidawa-Błońska będzie "jedynką" na warszawskiej liście KO.

Do wyborów zostało sześć dni. Głosowanie odbędzie się już w niedzielę, 13 października. Według wszystkich sondaży największe szanse na zwycięstwo ma PiS. Druga jest Koalicja Obywatelska, a trzecia – Lewica.