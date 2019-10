Timmermans bierze się za węgiel. "To będzie dla Polski bolesne"

– Nie ma przyszłości dla węgla – oświadczył w środę Timmermans, który w nowej Komisji nie będzie zajmował się już praworządnością, lecz polityką klimatyczną.

– Musimy znaleźć rozwiązanie tego problemu. Kraje, które opierają swój przemysł na węglu, czy to jest Polska, czy Słowacja, czy Hiszpania, czy Grecja, czy Niemcy, mogą liczyć na solidarność reszty Europy. Bo cała Europa zyska na tych zmianach – stwierdził wiceszef KE.

Timmermans powiedział, że "Polska musi odejść od węgla". – To będzie bolesne, ale reszta Europy musi powiedzieć: jesteśmy przy was i znajdziemy fundusze, by pomóc wam w tym procesie. I mówię to prosto z serca, jako wnuk górników – oświadczył.

W czerwcu podczas unijnego szczytu kilka krajów, w tym Polska, zablokowało wnioski końcowe, które mówiły o dojściu Unii Europejskiej do neutralności klimatycznej do 2050 roku.