Prognoza dla Onetu: Samodzielne rządy PiS po wyborach

Prognozę przygotowano w oparciu o model statystyczny, który opiera się na długoterminowym śledzeniu sondaży następujących ośrodków badawczych: IBRiS, Estymator, Kantar, Pollster, CBOS, Ipsos, Indicator oraz DobraOpinia. Model ten śledzi zmiany w poparciu dla komitetów wyborczych w czasie i za pomocą autorskiego algorytmu.

Według tego badania PiS może liczyć na 46,5 proc. głosów. Druga jest Koalicja Obywatelska z wynikiem 28,7 proc. Podium zamyka Lewica, która ma 13,4 proc. Do Sejmu wchodzi jeszcze Koalicja Polska (PSL i Kukiz'15) z poparciem 6,2 proc.

Przekładając te wyniki na mandaty, PiS wprowadziłby do parlamentu 247 posłów (231 potrzeba, by rządzić samodzielnie), KO – 144, Lewica – 55, a Koalicja Polska – 13. Jeden mandat przypadłby przedstawicielowi mniejszości niemieckiej.

Według tej prognozy progu wyborczego nie przekracza Konfederacja (4,4 proc.). Poparcie dla innych komitetów szacowane jest na poziomie 0,6 proc.

Onet podkreśla, że skuteczność symulacji wykonanej przez Badania.pro w odniesieniu do wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. wyniosła ponad 96 proc., a w przypadku wyborów do Sejmu w 2015 r. – 92 proc.