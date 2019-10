"SE": Po wyborach PiS szykuje ustawowe bombardowanie

"SE" pisze, że jeśli 13 października Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory, to czeka nas "prawdziwe bombardowanie ustawami".

– Zajmiemy się m. in. małym ZUS-em dla przedsiębiorców, zagwarantowaniem na stałe 13. i 14. emerytury, pakietem kontrolnych badań profilaktycznych, planem dojścia do równych opłat dla rolników oraz planem budowy 100 obwodnic. W 100 dni uchwalimy odpowiednie ustawy bądź programy – zapowiedział w rozmowie z dziennikiem Kaczyński.

Pytany, dlaczego zrezygnował z premierostwa, lider PiS odparł: – Premier Mateusz Morawiecki jest doskonałym szefem rządu. Świetnie się sprawdza na tym stanowisku. (…) Jest najlepszym i najbardziej naturalnym kandydatem na stanowisko nowego szefa rządu.

Kaczyński wyliczył sukcesy PiS (500 plus, 300 plus, 13. emerytura, podniesienie płacy minimalnej, zmniejszenie bezrobocia), ale zastrzegł jednocześnie, że w nowej kadencji partię czeka "mnóstwo pracy". Jak stwierdził, jest jeszcze wiele do zrobienia, m.in. w służbie zdrowia.

Lider PiS nie zgodził się z zarzutami środowisk katolickich, według których partia jest za miękka w sprawach światopoglądowych. – Przecież jasno i dobitnie bronimy rodziny, mówimy "nie" agresywnym ideologiom. Twardo się przeciwstawiamy adopcji dzieci przez pary homoseksualne czy też eutanazji – tłumaczył Kaczyński.

