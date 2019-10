Rząd Litwy chce przyznać Kaczyńskiemu wysokie odznaczenie

Kidawa-Błońska: Te wybory mogą odsunąć PiS od władzy

Wiemy, że te wybory mogą odsunąć PiS od władzy. My w to wierzymy. My to czujemy, stąd nasza wielka energia – mówiła na konferencji prasowej w Warszawie kandydatka KO na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska.