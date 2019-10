Pierwszy przypadek naruszenia ciszy wyborczej. Interweniowała policja

Szydło: Mamy stalową wolę, by dobry czas dla Polski trwał nadal

– Cztery lata temu w Stalowej Woli, gdy spotkałam się z wami, powiedziałam, że mamy stalową wolę, by zwyciężyć i zmienić Polskę. Dzisiaj przychodzimy, by zdać sprawozdanie z tego, co się wydarzyło i uzyskać prolongatę zaufania. Mamy...