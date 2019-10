Złe wieści dla Mariana Banasia. "Rz" ujawnia nowe fakty

Ziemkiewicz: Jeśli coś zaskoczyło, to to, że opozycja popełniła wszystkie możliwe błędy, a wciąż...

Jeżeli coś mnie zaskoczyło, to to, że ta plemienność jest w Polsce tak silna, że wciąż tak wielu ludzi popiera opozycję. Tymczasem opozycja popełniła wszystkie możliwe błędy. A mimo to wciąż istnieje –mówi portalowi DoRzeczy.pl Rafał A....