Do polskich miast wlecą roboty. "Rz" pisze o prawdziwej rewolucji

Gazeta pisze, że już za kilka tygodni w Polsce dojdzie do pierwszego przelotu drona towarowego w w systemie BVLOS, czyli poza zasięgiem wzroku, a do tego całkowicie autonomicznego.

"«Dronem robotem» nie będzie sterował człowiek, lecz czujniki i inteligentne algorytmy. Co więcej, przelot ma odbywać się na wysokości zaledwie do 150 m nad ziemią" – czytamy w dzienniku.

Według ustaleń "Rz" pionierski lot przeprowadzi bezzałogowy statek powietrzny (BSP) rodzimej firmy Spartaqs, Hermes. Dron wzbije się w powietrze w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa na Saskiej Kępie w Warszawie i dostarczy przesyłkę medyczną do Instytutu Kardiologii w Aninie.

Jak czytamy w gazecie, drony cargo mają zrewolucjonizować logistykę. Do ich wykorzystania przymierzają się m.in. Poczta Polska, InPost oraz Amazon. "Rz" podkreśla, że to, co wydarzy się w listopadzie, będzie początkiem rewolucji w przestrzeni powietrznej polskich miast.

Projekt wspólnie przygotowują firma Spartaqs, Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.