To zdjęcie miało ośmieszyć Kaczyńskiego. Jest reakcja prezesa

Fotografia mająca przedstawiać Jarosława Kaczyńskiego wywołuje mnóstwo emocji. Polityk stoi w towarzystwie czterech osób. Do płaszcza ma przypiętą czerwoną kokardę, a w ręku trzyma papierosa.

Zdjęcie ma pochodzić z lat 70-tych. Zrobiono je podobno w Białymstoku przed pochodem 1 maja. Internauci krytyczni wobec PiS mają więc używanie.

"I mamy bohatera walki z komunizmem", "No to prawda wreszcie wychodzi na jaw", "Szef PiS był sympatykiem PZPR?" – to tylko część komentarzy, jakie pojawiły się w sieci pod fotografią.

O komentarz do sprawy poprosił samego Kaczyńskiego portal o2.pl. Reakcję prezesa PiS zrelacjonował dziennikarzom Radosław Fogiel, wicerzecznik partii.

– Pokazałem szefowi to zdjęcie, nie zna tych ludzi i nie ma pojęcia, kim są. To ewidentna manipulacja, tym bardziej, że nie chadzał na pochody – przekazał stanowisko Kaczyńskiego Fogiel.