Wybory prezydenckie. Donald Tusk jednak wystartuje?

Wybory prezydenckie odbędą się w maju 2020 r. Na razie nie wiadomo, kto będzie kandydatem opozycji. Andrzej Duda również oficjalnie nie zadeklarował, że będzie ubiegał się o reelekcję.

– Może ja jestem zbyt blisko Donalda Tuska i nie jestem obiektywny, ale mam wielką nadzieję i te wypowiedzi to potwierdzają, że jest gotów (wystartować na prezydenta – red.) – oświadczył w TVN24 Tomasz Siemoniak.

Jego zdaniem Tuskowi "Polska leży na sercu". – Kto myśli, że Donald Tusk woli siedzieć w Brukseli czy w Nowym Jorku i patrzeć na to, co się dzieje, ten się bardzo myli. To jest polityk, którego serce jest w Polsce – przekonywał poseł PO.

W zeszłym tygodniu Donald Tusk stwierdził, że "najważniejszą rzeczą jest wybranie kandydata, który będzie miał szansę wygrać". – Jeżeli pojawi się taka jednoznaczna wola, żeby wspólnie budować kandydaturę, która ma największe szanse na zwycięstwo, to nikt nie powinien się wahać – powiedział szef Rady Europejskiej.

Według doniesień medialnych Tusk rozważa także start w wyborach na przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej. To frakcja w europarlamencie, do której należą m.in. PO i PSL.