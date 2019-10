Andrzej Duda zdecydował ws. udziału w Marszu Niepodległości

W środę w internetowej telewizji WP Błażej Spychalski był pytany, czy 11 listopada prezydent Andrzej Duda pójdzie na czele Marszu Niepodległości.

– Prezydent szedł na czele marszu w zeszłym roku dlatego, że tamten marsz był absolutnie wyjątkowy. To był marsz zorganizowany na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. To był marsz, który miał charakter państwowy. W tym roku, z tego co wiem, tak nie będzie – oświadczył Spychalski.

Zapytany wprost, czy w tegorocznym marszu prezydent nie pójdzie, rzecznik odparł: – Nie ma co prawda jeszcze decyzji w tym zakresie, ale na pewno nie będzie to uroczystość o charakterze państwowym.

Marsz Niepodległości odbędzie się 11 listopada 2019 r. w Warszawie pod hasłem "Miej w opiece naród cały!". To fragment pochodzący z pieśni maryjnej "Z dawna Polski Tyś Królową". Marsz organizują środowiska narodowe.

Rok temu z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości w stolicy odbył się marsz "Dla Ciebie Polsko". Uczestniczyli w nim m.in. prezydent Duda i premier Morawiecki.

