Prezydent weźmie udział w tegorocznym Marszu Niepodległości? "Za wcześnie, żeby to przesądzać"

Paweł Mucha pytany był na antenie Polskiego Radia 24 o tegoroczne obchody Święta Niepodległości i ewentualny prezydenta Andrzeja Dudy w organizowanym przez środowiska narodowe Marszu Niepodległości. Minister zwrócił uwagę, że zeszłoroczne uroczystości miały spechyficzny charakter z uwagi na przypadającą wówcza okrągłą rocznicę. – W tym roku, według mojej wiedzy, ostateczne decyzje co do kształtu i formuły, jeśli chodzi o organizację marszu, nie zapadły. Przypomnę, że Kancelaria Prezydenta nie jest organizatorem marszu – zaznaczył.

Wiceszef Kancelarii Prezydenta tłumaczył, iż dla Andrzeja Dudy nie ulega wątpliwości, że 11 listopada jest datą, która powinna nas łączyć. – To nie powinien być dzień sporów politycznych, czy kontrmanifestacji wobec manifestacji. To powinien być dzień, w którym manifestujemy wspólnie radość z bycia Polakami, także z szacunku dla poprzednich pokoleń – dodawał.

Odnosząc się do udziału prezydenta w Marszu Niepodległości stwierdził: "jest za wcześnie, żeby to przesądzać. Jeśli chodzi o kwestie organizacyjne, to są decyzje, które są przed nami".

