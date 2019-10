"SE": Była żona Cejrowskiego doradcą papieża Franciszka

Dziennikarka została zaproszona do wzięcia udziału w programie "Masterclass leadership with the Pope", czyli do grona liderów społeczności, którzy pod patronatem papieża uczą młodych – czytamy w gazecie.

– Papież Franciszek ma swoje wartości, którymi się kieruje. I chodzi o to, żeby zebrać taki zestaw najważniejszych wartości i dostarczyć Ojcu Świętemu – powiedziała "SE" Pawlikowska, podróżniczka, autorka książek i tłumaczka.

Według "SE" wszystkie wypowiedzi uczestników programu zostaną spisane, przetłumaczone i przekazane papieżowi Franciszkowi w formie księgi rekomendacji. Sama Pawlikowska ma spotkać się z głową Kościoła w kwietniu.

– Uznałam, że papieżowi się nie odmawia – powiedziała była żona Wojciecha Cejrowskiego.