Leszek Miller w nowej roli. Wystąpił wczoraj w Polsacie

W siódmym odcinku "Dancing with the stars" gwiazdy zaprosiły na parkiet swoich bliskich. Największe zainteresowanie wzbudził udział Leszka Millera. Razem z wnuczką Moniką polityk zatańczył walca angielskiego do utworu "Yesterday" grupy The Beatles.

– Nie ukrywam, że nie tylko piękne stroje mnie tu zwabiły, ale też niezwykła uroda i urokliwość pań tutaj pracujących – powiedział europoseł przed występem. Przyznał, że jest zestresowany. – To jest mój debiut – mówił w garderobie były premier.

Leszek Miller przygotowywał się do programu pod okiem profesjonalnego tancerza Jana Klimenta. Nagranie piątkowego występu Millerów trafiło już do internetu. Jak go oceniacie?