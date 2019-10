Ważny polityk PiS: Nie będziemy umierać za Banasia

"To bezczelność". Jaki ostro odpowiada Rabiejowi

Jak był w komisji i pobierał pensje, to chwalił jej prace, co łatwo można odszukać. Jeżeli krytykuje, to sam siebie – podkreśla były wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. To odpowiedź na wpis wiceprezydenta Warszawy Pawła Rabieja.