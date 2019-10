Francja: Strzelanina przed meczetem. Policja zatrzymała sprawcę

Do zdarzenia doszło ok. godz. 15. Mężczyzna otworzył ogień do osób przebywającyh w meczecie. Potem podpalił jeden z samochodów i uciekł z miejsca zdarzenia.

W samochodzie 84-latka służby znalazły butlę z gazem i broń. Napastnik nie był wcześniej znany policji. Ranii to dwaj mężczyźni w wieku 84 i 87 lat. Jeden został trafiony w szyję, drugi w ramię. Stan jednego z nich jest poważny.

Prokuratura w Bajonnie wszczęła śledztwo. Motywy mężczyzny na razie nie są znane. "Le Parisien" podaje, że w 2015 roku startował w wyborach samorządowych z list antyimigranckiego Frontu Narodowego Marine Le Pen.

