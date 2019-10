Prokurator przesłucha 500 osób podpisanych na listach Młodzieży Wszechpolskiej

Rozgłośnia informuje o śledztwie dotyczącym afery z fałszowaniem list poparcia Młodzieży Wszechpolskiej przed wyborami samorządowymi w 2014 r.

RMF podaje, że do tej pory skonfrontowano z listami 250 z 501 osób. Śledczy nie chcą ujawniać, jaki jest efekt tych spotkań. Próbują ustalić, czy doszło do fałszerstw, a jeśli tak, to kto za nie odpowiada.

Na podstawie wydanej opinii prokuratura podjęła decyzję o przesłuchaniu wszystkich osób, których podpisy wzbudziły podejrzenia, że mogły zostać sfałszowane. Radio informuje, że zakwestionowane podpisy należą w większości do osób z północno-wschodniej Polski.

W 2014 r. szefem Młodzieży Wszechpolskiej był Adam Andruszkiewicz, dziś wiceminister cyfryzacji. Pierwszy o możliwości fałszowanie podpisów w lutym alarmował "Superwizjer" TVN. Andruszkiewicz wtedy zaprzeczał i zapowiadał pozew wobec telewizji.