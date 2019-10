Synod dla Amazonii. Wrzucono do rzeki kontrowersyjne figury

Film opublikowały portale LifeSite News i Church Militant, który były krytyczne wobec synodu i rzeźby. Krytycy pomnika wielokrotnie charakteryzowali go jako pogański wizerunek. Z kolei jego obrońcy początkowo próbowali go przedstawiać o jako miejscowy posąg Matki Boskiej.

Na filmie najpierw widać rzeźbę przed ołtarzem w kościele Santa Maria in Traspontina, by później pokazać pokazuje dwóch mężczyzn niosących go w kierunku mostu w pobliżu Castel Sant'Angel – mauzoleum rzymskiego cesarza Hadriana, które zostało wykorzystane przez papieży jako zamek i fortecę. Chwilę później fragmenty posągu zostały wrzucone do rzeki.



Po tym zdarzeniu Paolo Ruffini, szef komunikacji watykańskiej, podkreślił, że pomnik obrazował „życie, płodność, matkę ziemię” Jak dodał, incydent „wydaje mi się sprzeczny z gestem dialogu”, który powinien reprezentować Synod.





Pomnik pojawił się po raz pierwszy podczas ceremonii modlitwy w Ogrodach Watykańskich.