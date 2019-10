Czy Wałęsa powinien przeprosić za swoje słowa o Kornelu Morawieckim? Zaskakujące wyniki sondażu

– W środku stanu wojennego atakują nas ze wszystkich stron, a on, kozak, zakłada Solidarność Walczącą. Co to było? Zdrada! – wydawałoby się, że te słowa Lecha Wałęsy zdecydowana większość badanych oceni negatywnie. Jak prezentują się wyniki sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej"?

– W środku stanu wojennego atakują nas ze wszystkich stron, a on, kozak, zakłada Solidarność Walczącą. Co to było? Zdrada, proszę panów! Zdrajca! Taka jest prawda – tak Lech Wałęsa wyraził się o zmarłym 30 września Kornelu Morawieckim, na konwencji Koalicji Obywatelskiej w Warszawie. Wypowiedź byłego prezydenta wywołała prawdziwą burzę i falę krytyki. Wielu polityków, również związanych z Platformą Obywatelską czy Lewicą stwierdziło, że Wałęsa powinien przeprosić za takie określenia na temat marszałka seniora. Były lider Solidarności nie zamierza jednak się kajać i powtarza swoje haniebne słowa. "Rzeczpospolita" przeprowadziła nowy sondaż, w którym pyta Polaków, czy były prezydent powinien jednak przeprosić za nazwanie Kornela Morawieckiego "zdrajcą". Wyniki są bardziej podzielone, niż można by się spodziewać. Wałęsa powinien przeprosić za swoje słowa - tak uważa 50,1 proc. badanych. Przeciwnego zdania jest natomiast 20,6 proc. respondentów. 29, 3 proc. nie ma w tej kwestii zdania. Czytaj także:

