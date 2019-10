"*Piep***ć raka". Norweski skoczek zmaga się z nowotworem

Sportowiec walczy z rzadką odmianą nowotworu. Lekarze zdiagnozowali u niego nowotwór złośliwy kręgosłupa. Jest to najbardziej złośliwy rodzaj nowotworu kości. Obecnie Bjoern Einar Romoeren przechodzi chemioterapię. Jednak Norweg się nie poddaje i prezentuje prawdziwie sportową postawę.

"Piep***ć raka. Tej wiosny usłyszałem druzgocącą wiadomość, że mam guza w kręgosłupie. To trudna sytuacja dla mnie i dla mojej rodziny. Zacząłem już leczenie i przeżyję. Przede mną trudny czas, ale wygram tę walkę" – napisał na Instagramie Bjoern Einar Romoren. Zapewniał fanów, że zrobi wszystko co w jego mocy, by wygrać z chorobą i wrócić do zdrowia. O swoich zmaganiach mówił też w mediach: – Dotychczas przeszedłem już dwa etapy leczenia i za każdym razem byłem kompletnie wykończony. Nie miałem siły, a mój system immunologiczny nie istniał. Musiałem regularnie kontrolować temperaturę, bo gdyby ta utrzymywała się powyżej 38 stopni przez ponad godzinę, musiałbym trafić do szpitala

Obecnie Bjoern Einar Romoeren przechodzi kolejny etap leczenia. Przed nim 40-tygodniowy cykl chemioterapii.