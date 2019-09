Lot opóźniony o 11 godzin, pasażerowie oburzeni. Wszystko przez pilota

Lot z Wietnamu do Seulu został opóźniony o 11 godzin. Powód? Pilot zgubił paszport, co uniemożliwiło mu dostanie się do strefy dla personelu na lotnisku. 160. oburzonym pasażerom, którzy nie dotarli do celu na czas zapewniono nocleg i posiłki.

Chodzi o maszynę południowokoreańskich linii T’way Air. Zgodnie z planem samolot miał wylecieć z lotniska w Ho Chi Minh o godz. 22.35. Wszystko przebiegało pomyślnie, do czasu kiedy okazało się, że na pokładzie nie ma jednego z pilotów. Powód nieobecności był zaskakujący. W niewyjaśnionych okolicznościach mężczyzna zgubił paszport i nie mógł dostać się do strefy personelu. W takiej sytuacji konieczne było zapewnienie zastępstwa, a to opóźniło lot o 11 godzin. Opóźnienie wiązało się dla przewoźnika ze ogromnymi kosztami – zapewnieniem noclegu i posiłków 160 pasażerom. Nierozważne zachowanie pilota może go sporo kosztować. Z informacji przekazanej przez rzecznika T’way Air wynika, że rozważane jest wszczęście wobec niego postępowania dyscyplinarnego.