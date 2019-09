Najstarsze na świecie biuro podróży ogłosiło upadłość. 150 tys. turystów utknęło za granicą

O zakończeniu prowadzenia działalności w mediach społecznościowych i na swojej stronie poinformowało samo biuro. Jak podano, wszystkie loty i rezerwacje zostają odwołane ze skutkiem natychmiastowym.

Brytyjskie władze obecnie ściągają do kraju ok. 150 tys. turystów, którzy korzystali z usług biura. Tym, którzy jeszcze nie wyjechali, ale mieli wykupione wakacje, radzą, aby nie jechali na lotniska, ponieważ ich loty się nie odbędą. Sprowadzanie turystów do Wielkiej Brytanii może zająć nawet dwa tygodnie. Razem z Brytyjczykami, w sumie utrudniania mogą objąć ok. 600 tys. klientów biura, którzy obecnie znajdują się na wakacjach.

Przyczyną ogłoszenia upadłości biura było olbrzymie zadłużenie.

Thomas Cook to najstarsze biuro podróży na świecie, powstało 178 lat temu. Spółka zatrudnia 22 tysiące osób na całym świecie.

