Macron oskarża Polskę: To oni wszystko blokują. Jedźcie tam protestować

Prezydent Francji rozmawiał z dziennikarzami na pokładzie samolotu do Nowego Jorku. Macron odwołał się w swojej wypowiedzi do weta wobec decyzji o przyspieszeniu walki z kryzysem klimatycznym, jakie Polska wystosowała w Brukseli w czerwcu. Jak dodał, młodzi ludzie powinni pojechać właśnie do Polski, by tam protestować. – Niech pomogą mi poruszyć tych, których nie ja mogę – powiedział.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu miała miejsce seria protestów klimatycznych młodzieży na całym świecie, które w samej tylko Francji wyprowadziły na ulice kilkadziesiąt tysięcy osób. Na marginesie obrad Zgromadzenia Ogólnego ONZ wielu przywódców będzie uczestniczyło w obradach miniszczytu na rzecz klimatu.

Macron stwierdził, że ograniczanie emisji gazów cieplarnianych w Europie mogłoby postępować szybciej i "będzie do tego przekonywał inne kraje". – Prawda jest taka, że jest jeden kraj, który wszystko blokuje. To Polska. Moim celem jest przekonanie innych krajów do postępu – stwierdził.