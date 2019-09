"Jak miło to widzieć!". Trump o wystąpieniu Grety Thunberg na szczycie klimatycznym ONZ

– Młodzi ludzi zaczynają dostrzegać waszą zdradę. Oczy wszystkich pokoleń są skierowane na Was. Jeśli zdecydujecie się nas zawieść, to nigdy wam nie wybaczymy – mówiła do światowych przywódców Greta Thunberg. Nastolatka przemawiała wczoraj na szczycie klimatycznym ONZ. W swoim wystąpieniu Szwedka mówiła także: "Ukradliście moje marzenia i moje dzieciństwo swoimi pustymi słowami. Ludzie cierpią, ludzie umierają, całe ekosystemy się rozpadają". Dziewczynka przekonywała, że jesteśmy "na początku masowego wyginięcia", a politycy mówią jedynie o pieniądzach i o bajkach na temat stałego wzrostu gospodarczego. – Jak śmiecie!? – dodawała.

Do jej wystąpienia odniósł się na Twitterze prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który miał okazję być przez chwilę na szczycie klimatycznym ONZ.

"Ona wygląda na bardzo szczęśliwą młodą dziewczynę, z nadzieją spoglądającą w jasną i wspaniałą przyszłość. Jak miło to widzieć!" – napisał prezydent USA.

