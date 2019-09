Olivier Bault: Ideologię gender wprowadza się tylnymi drzwiami

Media informują, że rząd francuski ma wprowadzić tzw. „kartę mieszanej reprezentacji zabawek”. Deklaracja ta ma służyć walce ze „stereotypami związanymi z płcią w dziecięcym świecie”. Jak Pan to ocenia?

Olivier Bault: Prawdę mówiąc nie znam jeszcze tego pomysłu, więc trudno mi wchodzić w szczegóły. Wiemy jednak, jaka jest ideologia obecnego rządu francuskiego. Jest on za ideologią LGBT, za ideologią feministyczną. Jest za zatarciem różnic płciowych. Duże kontrowersje wywołał ostatnio projekt nowej ustawy bioetycznej, który ma udostępnić in vitro dla lesbijek. Dziecko będzie mogło mieć dwie matki i będzie to zapisane w urzędzie stanu cywilnego. Projekt dotyczący zabawek, jeśli faktycznie jest przygotowywany, będzie szedł w tym samym kierunku.

To znaczy?

Chodzi o to, by formatować dzieci zgodnie z myśleniem, w którym nie ma już płci, ale rodzaj jak rodzaj gramatyczny. Czyli ktoś niezależnie od ciała może dowolnie wybierać, czy chce być kobietą, mężczyzną, czy chce być apłciowy. W Wielkiej Brytanii stowarzyszenie lekarskie uznaje sześć płci. Ale w programie edukacyjnym na BBC była mowa aż o stu płciach. A we Francji idzie to w tym samym kierunku. To jest ta sama logika.

Czy we francuskim społeczeństwie jest opór wobec tej logice?

Jeśli chodzi o kierunek ideologiczny jest zdecydowany opór. 6 października odbędzie się protest przeciwko in vitro dla lesbijek. Nie wiemy jeszcze jaka będzie jego skala. Jeśli chodzi o sprawy takie jak ideologia gender w szkołach, to za prezydentury Francois Hollande’a próbowano zrobić Genderowy eksperyment w 250 szkołach, powstał ruch protestu. W jego ramach rodzice raz w miesiącu wycofywali dzieci z lekcji w szkołach. Rząd się z kontrowersyjnego pomysłu wycofał. Teraz taktyka jest inna – władze francuskie oficjalnie nie wprowadzają ideologii gender, przekonują nawet, że taka ideologia nie istnieje. A jednocześnie, projektami takimi, o jakim wspomniał Pan na wstępie rozmowy ideologię tę wcielają w czyn.