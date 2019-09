"Strefa bezpieczeństwa" według Erdoğana

Erdoğan w swym przemówieniu wygłoszonym 3 września w Ankarze oznajmił, że jeśli nie otrzyma adekwatnej pomocy, to „otworzy bramy do Europy” uchodźcom przebywającym w Turcji. Turecki prezydent stwierdził, że „Turcja nie może tego ciężaru znosić sama”, i wyjaśnił, że rozwiązaniem tej sytuacji może być tylko stworzenie tzw. strefy bezpieczeństwa na terenach opanowanych przez Kurdów w Syrii. Zasugerował także, że Turcja powinna posiadać broń atomową. Odbywa się to w atmosferze zacieśniania współpracy turecko-rosyjskiej i dokręcania śruby opozycji.