"Neutralne płciowo" lalki Barbie. "Zabawki są odbiciem kultury"

Od teraz ta sama lalka dzięki projektowi może być zarówno płci żeńskiej, męskiej, jak i... neutralna płciowo. Mattel liczy, że lalki zredefiniują utarte od lat zasady dotyczące tego, kto bawi się jakimi zabawkami. – Zabawki są odbiciem kultury i podczas gdy świat celebruje pozytywny wpływ "inkluzywności", my czujemy, że nadszedł czas na stworzenie kolekcji lalek wolnych od metek – tłumaczy jedna z szefowych działu projektowania lalek firmy, Kim Culmone.

Lalki dostępne są również w kilku kolorach skóry oraz z różnorodnymi ubraniami. Ponadto przy ich projektowaniu zrezygnowano z podkreślania charakterystycznych cech płciowych. Liczba dodatków sprawia, że to od klientów zależy, jakie stworzą lalki. Teoretycznie możliwe jest więc, aby męskie lalki przebrać w kobiece stroje i odwrotnie. Wszystko po to, by iść z duchem "postępu". Lalki dedykowane są również osobom transseksualnym. Nowe zabawki kosztują 30 dolarów. "Mattel przetestował lalkę z 250 rodzinami w siedmiu stanach, w tym z 15 dziećmi, które identyfikują się jako trans, niebinarne lub zmienne płciowo i rzadko widzą swoje odzwierciedlenie w mediach, nie mówiąc już o swoich zabawkach" – zachwyca się "Time".

Przypomnijmy też, że francuski rząd podpisze tzw. kartę mieszanej reprezentacji zabawek. Celem dokumentu jest „walka ze stereotypami związanymi z płcią w dziecięcym świecie”. Dokument który planuje podpisać francuski rząd zawiera wytyczne dla producentów zabawek. W myśl jego zapisów, będą oni musieli m.in. produkować „przeznaczone dla dziewcząt zabawki naukowe” i „zabawki związane z pracami domowymi dla chłopców”. Takie same zasady obowiązują ubranek dla zabawek.

Jak tłumaczyła w rozmowe z francuską rozgłośnią radiową RTL sekretarz stanu Agnès Pannier-Runacher, karta mieszanej reprezentacji zabawek ma na celu zapewnienie dzieciom „dostępu do świata, który otwiera pole wszystkich możliwości”. Francuska polityk podkreśliła, że w branży zabawkarskiej jest bardzo mało kobiet. – Dzieje się tak dlatego, że małe dziewczynki nie widzą się w technice i technologii, jako inżynierowie. A to zaczyna się bardzo wcześnie, wraz z zabawkami – wyjaśniała.