Są wstępne wyniki wyborów parlamentarnych w Austrii. Rekordowy wynik partii Kurza

Austriaccy ludowcy w porównaniu do poprzednich wyborów poprawili swój wynik. W 2017 roku otrzymali 31,5 proc. głosów.

Ze wstępnych szacunków wynika, że na drugim miejscu uplasowała się Socjaldemokratyczna Partia Austrii (SPOe). Poparcie dla tej formacji wyniosło 22,5 proc. głosów. To najgorszy wynik w historii tej partii. Podium zamyka były koalicjant OeVP Austriacka Partia Wolności (FPOe), z wynikiem 16,7 proc. To spadek w stosunku do poprzednich wyborów o ponad 9 punktów proc.

Rekordowy dobry wynik odnotowali Zieloni, na których swój głos oddało 13,1 proc. obywateli tego kraju.

Przypomnijmy, że przedterminowe wybory w Austrii to wynik skandalu ujawnionego przez niemieckie media. W maju tego roku "Sueddeutsche Zeitung" i tygodnik "Der Spiegel" opublikowały nagrania z lipca 2017 roku, na których widać kilkugodzinne spotkanie z udziałem wicekanclerza Austrii, wówczas przewodniczącego Wolnościowej Partii Austrii (FPOe).