Rosyjski specnaz w Norwegii. Żołnierze udawali rybaków

Jak podaje radio RMF, informację o rosyjskim specnazie ujawnił norweski serwis internetowy Aldrimer.no, który zajmuje się sprawami obronności i wojska. Portal powołał się na źródła w wywiadzie.

Według tych doniesień rosyjski specnaz prowadził ćwiczenia i operację rozpoznawczą na wyspach Archipelagu Spitsbergen. Komandosów zaobserwowano także w kontynentalnej części Norwegii.

Żołnierze mieli udawać cywilów i przypłynąć na statkach rybackich. Łódź podwodna, którą zlokalizowano, to P-650 – jednostka przeznaczona do transportu oddziałów specjalnych. Rosjanie mieli badać obiekty infrastruktury norweskiej, wykorzystując do tego nowoczesne środki elektroniczne.

RMF FM informuje, że władze w Oslo nie komentują sprawy. Z kolei Rosja zaprzecza tym doniesieniom i przekonuje, że to prowokacja.

Jak przypomina rozgłośnia, wyspy Archipelagu Spitsbergen na podstawie umowy z 1920 r. nie mogą być wykorzystywane do celów wojskowych. Rosjanie mają na wyspie kopalnię węgla kamiennego. Szukają tam też ropy i gazu.