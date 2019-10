Para książęca pozywa tabloid. Harry: Meghan pada ofiarą tych samych potężnych sił, co moja matka

Księżna Sussex podjęła kroki prawne przeciwko gazecie Mail on Sunday, twierdząc, że nielegalnie opublikowała jeden z jej prywatnych listów.

W specjalnym oświadczeniu książę Sussex powiedział, że on i jego żona Meghan zostali zmuszeni do podjęcia działań przeciwko „nieustępliwej propagandzie”. – Straciłem matkę i teraz patrzę, jak moja żona pada ofiarą tych samych potężnych sił – stwierdził książę Harry.

Reprezentująca księżną kancelaria prawna Schillings, oskarżyła gazetę o promowanie fałszywych, obraźliwych treści. Firma wystosowała pozew w związku z domniemanym niewłaściwym wykorzystaniem prywatnych informacji, naruszeniem praw autorskich i naruszeniem ustawy o ochronie danych z 2018 r.

W długim osobistym oświadczeniu na oficjalnej stronie internetowej księcia i księżnej Sussex książę Harry powiedział, że „bolesny” wpływ natrętnych relacji w mediach skłonił ich do podjęcia takich działań. "Widziałem, co się dzieje, gdy ktoś, kogo kocham, zostaje upokorzony do tego stopnia, że ​​nie jest już traktowany ani postrzegany jako prawdziwa osoba” – podkreślił książę Harry. W swoim oświadczeniu książę Harry zaznaczył również, że on i Meghan wierzą w „wolność mediów i obiektywne, zgodne z prawdą przekazywanie informacji” jako „kamień węgielny demokracji”.

Gazeta nie odniosła się jeszcze do sprawy.