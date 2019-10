Mocne słowa Trumpa: To zamach stanu

Amerykański prezydent odniósł się do sprawy za pośrednictwem Twittera.

"Doszedłem do wniosku, że to, co się dzieje, nie jest 'impeachmentem', to zamach stanu, którego celem jest odebranie narodowi jego władzy, jego głosu, wolności, drugiej poprawki konstytucji, jego religii, armii, muru na granicy i praw nadanych przez Boga obywatelom Stanów Zjednoczonych Ameryki!" – oświadczył Donald Trump.

W ubiegłym tygodniu przewodnicząca Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi poinformowała o rozpoczęciu procedury mogącej doprowadzić do impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa. Śledztwo ma związek z podejrzeniem, że amerykański prezydent wywierał naciski na Ukrainę w celu pozyskania informacji mających zaszkodzić jego prawdopodobnemu rywalowi w zbliżających się wyborach prezydenckich. Według kongresmenów, Donald Trump miał w rozmowie z Wołodymyrem Zełenskim uzależnić pomoc dla Ukrainy w wysokości 400 mln dolarów od włączenia się prokuratury tego kraju w śledztwo przeciwko synowi Joe Bidena, Hunterowi. Wiele wskazuje na to, że to właśnie Joe Biden będzie kandydatem Demkratów w przyszłorocznych wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych.

