Brexit 31 października? Premier Johnson potwierdza

Jak tłumaczył Boris Johnson, jedyną alternatywą do wyjścia Wielkiej Brytanii z UE planowo 31 października (z umową proponowaną przez Londyn), jest wyjście bez żadnej umowy. Premier Wielkiej Brytanii zapewnił jednocześnie, że z umową lub bez niej, Brytyjczycy opuszczą Unię Europejską z końcem miesiąca.

Johnson tłumaczył też, że jego planem jest osiągnięci porozumienia z Unią, ale oczekuje od Wspólnoty zrozumienia stanowiska Londynu. Doprowadźmy Brexit do końca. Możemy, musimy i zrobimy to – mówił Johnson podczas konwencji Partii Konserwatywnej.

Władze Wielka Brytanii planują dzisiaj przedstawić Brukseli propozycję nowego porozumienia ws. Brexitu.

We wrześniu Izba Gmin przyjęła tzw. ustawę Hilary'ego Benna, która w praktyce blokuje tzw. twardy brexit. W myśl przyjętych rozwiązań, jeśli nie zostanie wynegocjowane porozumienie dotyczące warunków wyjścia z Unii Europejskiej, premier będzie się musiał zwrócić do Wspólnoty z wnioskiem o przedłużenie terminu na przeprowadzenie brexitu do 31 stycznia 2020 roku. Obecnie Brytyjczycy mają czas do 31 października.