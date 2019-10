Awaryjne lądowanie samolotu transportowego, nie żyją 4 osoby

Zginęły co najmniej cztery osoby, kilku członków załogi zostało rannych – to wynik awaryjnego lądowania samolotu transportowego we Lwowie.

Samolot transportowy Antonow An-12 lądował awaryjnie w okolicach lotniska we Lwowie. Jednostka zniknęła z radarów około godziny 7.10 rano, kiedy znajdowała się ok. 14 kilometrów od lotniska – podają lokalne władze. O godzinie 7.29 jeden z członków załogi poinformował o awaryjnym lądowaniu, 1,5 km od lotniska. Jak podano, awaryjne lądowanie spowodowane było brakiem paliwa. Służby ratunkowe potwierdzają, że załoga została ewakuowana z maszyny. Z relacji medialnych wynika, że w wyniku wypadku zginęły cztery osoby, kilka zostało rannych. Ukraiński minister infrastruktury Władysław Kryklij poinformował, że samolot leciał do Lwowa z Hiszpanii.