USA: Strzelanina w Kansas City. Są ofiary śmiertelne i ranni

Wciąż trwają poszukiwania sprawcy. Świadkowie twierdzą, że to Hiszpan. Na miejscu nadal pracują służby. Funkcjonariusze wspominają o jednym napastniku, wciąż nie wiadomo, czy sprawców czynu było więcej. Nie są też znane motywy przestępstwa.

Cztery osoby nie żyją. Ranni zostali szybko przetransportowani do szpitala. Według policji są w stanie stabilnym. Uzbrojony mężczyzna wszedł do baru po północy czasu miejscowego i zaczął strzelać do klientów.

